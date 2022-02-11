Кильджу, КНДР (Северная Корея), 11 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 11 февраля в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 10:35 по местному времени в 40 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

С 1978 года в данном районе произошло в общей сложности 25 землетрясений магнитудой 2,0 и более. Самым мощным из них было землетрясение магнитудой 3,2, произошедшее 23 сентября 2017 года.