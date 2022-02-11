Кемерово, , 08:14 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 февраля, медицинскую помощь получают 21 532 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 19 733 пациента, следует из сообщения оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 2297 новых носителей коронавируса. За это же время десять пациентов скончались, 488 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 113 176 случаев заражения коронавирусом, 89 647 человек выздоровели, 1997 пациентов выздоровели.