Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии подтверждено 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2693 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 105 604, из которых 49 127 приходится на жителей столицы Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 1473 новых носителя коронавируса. Таким образом, суточный прирост впервые с января упал ниже 1,5 тысяч.

«Выздоровели от COVID-19 — 83 666 (+1012) человек, дополнительно снято с наблюдения — 4199», — добавили в оперштабе.