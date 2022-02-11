Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Лидеры партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, часто спорят о тактике и стратегии, но это не говорит о том, что в партии может произойти раскол. Об этом на телеканале «Палитраньюз» заявил член ЕНД Нугзар Циклаури.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал попавшее на видео высказывание председателя ЕНД Ники Мелии, что он был против возвращения Саакашвили в Грузию, а также не считает, что его освобождение должно быть единственной темой протестных акций.

«Различия во мнениях не удивительны для такой большой партии, как «Единое национальное движение». И в кулуарах не происходит ничего такого, что указывает на противостояние», — сказал Циклаури.

По его словам, споры в партии ведутся только о том, какие вопросы являются наиболее важными, но в целом ничьи заявления не противоречат главной линии партии. Циклаури не считает, что Мелия сказал о Саакашвили нечто, из-за чего его могут снять с должности председателя ЕНД.

«Ника Мелия — избранный председатель и лидер «Единого национального движения» из тех, кто на свободе и не сидит в тюрьме», — сказал представитель партии.

Напомним, Саакашвили лишен грузинского и гражданства и формально не занимает в созданной им партии ЕНД никаких постов. При этом его признают лидером «Нацдвижения». Когда экс-президент вернулся в Грузию и был помещен в тюрьму, то это в его партии изменили политическую повестку и сосредоточились на протестных акциях, посвященных освобождению Саакашвили.

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