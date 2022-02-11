Москва, 11 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Разгонный блок «Фрегат-М» успешно вывел на околоземную орбиту 34 британских спутника связи OneWeb, которые были накануне запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом 11 февраля сообщили ходе трансляции, осуществлявшейся компанией — оператором запуска Arianespace.

Nasa.gov Модель спутника OneWeb

«Подтверждение отделения девятой части полезной нагрузки. И это последнее отделение по ходу миссии VS27 со спутниками OneWeb», — сказал представитель космического центра Гвианы.

При этом старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами OneWeb был осуществлён с космодрома Куру 10 февраля в 21:09 мск, отделение спутников от разгонного блока проходило в девять этапов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз» должна 4 марта стартовать с космодрома Байконур в Казахстане и вывести на орбиту очередную партию из 36 спутников британской компании OneWeb.