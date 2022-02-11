Уфа, 11 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Закон о запрете участия в выборах для причастных к экстремизму принят в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Procspb.ru Нет экстремизму

Сообщается, что депутаты республиканского собрания приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах». Документ подписан главой Башкирии Радием Хабировым и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон ограничивает пассивное избирательное право для лиц, которые причастны к деятельности террористических или экстремистских организаций.

«Не могут избираться граждане Российской Федерации, причастные к деятельности организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии не намерены принимать закон о запрете свиноводства в частных подворьях.