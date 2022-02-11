Джакарта, 11 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо просит Францию включить боевое искусство пенчак силат в программу предстоящих Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщает CNN Indonesia.

В.А. Погадаев Силат

Во время встречи с министром обороны Франции Флоренс Парли глава Индонезии попросил передать его предложение президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Президент обратился за поддержкой к Франции, чтобы пенчак силат мог быть включен в показательные соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже, Франция», — говорится в заявлении секретариата президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сделку по продаже Индонезии 36 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на общую сумму $13,9 млрд одобрил Госдепартамент США.