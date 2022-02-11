Москва, , 08:06 — REGNUM По завершению консультаций с фракциями по проекту обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР Совет Думы 14 февраля обсудит два предложения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотреть с учетом высказанных позиций», — сообщил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что 12 февраля — годовщина подписания Минских соглашений, и уже семь лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. В этой ситуации искать решение необходимо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что предложение оказать помощь ЛНР и ДНР на фоне агрессии Украины поддержали депутаты всех фракций.

Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Зюгановым 19 января. Парламентарии обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в проекте обращении.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет Думы может 14 февраля принять решение по вопросу помощи ЛНР и ДНР