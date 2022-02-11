Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Дэвид Эйер будет работать над проектом сериала, в основу которого ляжет его криминальный боевик 2012 года «Патруль» (End of Watch). Об этом 10 февраля сообщил портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Патруль». Реж. Дэвид Эйер. 2012. США Полицейский

Эйер напишет сценарий шоу совместно с Дэвидом Мэтьюзом (сериал «Они»). Как и в случае оригинальной картины режиссёра, в центре повествования сериала будут находиться двое друзей полицейских, которые несут рутинную службу. В какой-то момент они неожиданно для себя сталкиваются с могущественной преступной организацией. Производством шоу будет заниматься киностудия Fox Entertainment.

Напомним, фильм «Патруль» вышел на экраны 20 сентября 2012 года, главные роли в нём исполнили Джейк Джилленхол иМайкл Пенья. При бюджете $7 млн картина собрала в США $41 млн.