Гургаон, , 08:02 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения перекрытий в 18-этажном жилом доме в городе Гургаон на севере Индии, 11 февраля передает телеканал NDTV.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Инцидент произошел в одном из престижных городских районов. В результате происшествия оказались разрушены стены с первого по шестой этаж. Под завалами могут находиться еще несколько человек. На месте ЧП работает команда спасателей. Причины обрушения устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине в индийской городе Дели сентября произошло обрушение четырехэтажного жилого здания, в результате чего погибли двое детей.

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