Гургаон, 11 февраля 2022, 08:02 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения перекрытий в 18-этажном жилом доме в городе Гургаон на севере Индии, 11 февраля передает телеканал NDTV.
Инцидент произошел в одном из престижных городских районов. В результате происшествия оказались разрушены стены с первого по шестой этаж. Под завалами могут находиться еще несколько человек. На месте ЧП работает команда спасателей. Причины обрушения устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине в индийской городе Дели сентября произошло обрушение четырехэтажного жилого здания, в результате чего погибли двое детей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Дели обрушился дом, есть погибшие