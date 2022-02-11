Москва, 11 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Известие о том, что Минфин предложил разрешить иностранцам удаленный доступ к покупке криптовалют в РФ, один из московских владельцев майнинговой фермы — N. — встретил с воодушевлением. Единственный минус в пояснениях к криптовалютной концепции он видит лишь в запрете на расчеты в криптовалюте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) geralt Криптовалюта

«Первое. В России, согласно опубликованной концепции, предлагается легализовать работу российских криптобирж, p2p площадок, прописать требования по ликвидности и достаточности капитала. Планируется «приземление» иностранных криптовалютных бирж, прописывается ряд требований к ним, среди которых — открытие представительства в РФ. Только наши криптобиржи? Да не вопрос, главное чтобы курс не занижали, пусть контролируют и сами удерживают налог, также как «Тинькофф-инвестиции» или «Сбер-инвестиции».

Второе. Вывод средств с криптовалютных площадок будет возможен только через российские банки, с универсальной лицензией, которые установят цифровой сервис «Прозрачный блокчейн». Вывод через российские банки? Да тоже хорошо! Сейчас, к примеру, через Сбер — это большая проблема: платежи подвисают и приходится доказывать, что это не ошибка иностранного банка, а мои кровные.

Третье. Открывать офисы иностранных криптобирж — отлично с точки зрения государства: налогов в казну прибавится ощутимо, плюс уменьшение рисков от закрытия биржи за рубежом. Сейчас обанкротилась биржа или ее ограбили — ты деньги потерял и никогда не вернёшь, а так хоть какая-то защита и гарантия вложений. Словом, если реализуют все, что обозначено, это очень круто!

Запрет на расчеты в криптовалюте на территории РФ — единственный минус: зря боятся, лучше систему контроля настроить: мировой прогресс не обманешь, а запрещать его — значит тормозить в развитии», — пояснил майнер.

Напомним, ранее о том, что правительство России утвердило концепцию легализации оборота криптовалют, выглядит здравым решением, корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Читайте также: «Здравое решение!» — экономист о планах легализовать оборот «крипты» в РФ