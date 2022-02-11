Чебоксары, 11 февраля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии вынесено судебное решение в отношении директора школы, которой инкриминировали превышение полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попала бывший директор Вурнарской средней образовательной школы № 1. Следствием установлено, что с ноября 2017 года по декабрь 2020 года, работая школьным директором, она незаконно требовала от трёх работников передать ей часть выплат премиального характера. Правоохранители выяснили, что таким образом было получено более 149 тыс. рублей.

«Полученные средства направлялись на оплату хозяйственных расходов учреждения и выплату кредита дочери», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что фигурантка уголовного дела дала признательные показания, возместив ущерб потерпевшим.

Суд признал директора школы виновной в семи эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), назначив два года и шесть месяцев условного лишения свободы. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Чувашии вынесен приговор бывшему директору одной из школ в Канаше, которого признали виновным в присвоении части премий сотрудников — всего было получено свыше 400 тыс. рублей. Экс-руководитель образовательного учреждения был оштрафован на 70 тыс. рублей.

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