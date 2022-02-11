Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Немедленно покинуть Украину призвал американских граждан президент США Джозеф Байден. Соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью, фрагменты которого были обнародованы 10 февраля телеканалом NBC.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Белого дома выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин «достаточно умён, чтобы не сделать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах». При этом Байден добавил, что гражданам США следует покинуть Украину безотлагательно, используя любой доступный вариант транспорта. Президент США уточнил, что в случае военных действий на Украине, эвакуация американцев спецбортами не предусмотрена, поэтому граждане США должны уже сейчас «принять мудрое решение».

«Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может очень быстро перевернуться с ног на голову», — заключил Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Байдена, американские военнослужащие не будет отправлены на Украину ни при каком сценарии развития событий.

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