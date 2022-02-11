Минск, , 07:58 — REGNUM На боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства заступили на аэродроме Барановичи в Белоруссии российские истребители Су-35С. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Су-35 (сс) Rulexip

«Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, кроме этого, Су-35С провели отработку перехвата воздушных целей. При этом роль условного противника выполнили самолёты Су-25 белорусской штурмовой авиации. Дежурным истребителям передавали координаты полета целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации.

Помимо этого, отмечается, что также пилотами Воздушно-космических сил России были изучены районы и маршруты полетов, проведены тренировки на авиационной технике и отработано взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на побережье Крыма и Краснодарского края прошли учения мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота (ЧФ).