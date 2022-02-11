Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. На Камчатке после крушения 11 февраля частного самолёта Ан-2 в районе села Коряки возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегионального следственном управлении на транспорте СКР.

Zajcsik Ан-2

Читайте также: Тела обоих членов экипажа рухнувшего самолёта Ан-2 нашли на Камчатке

Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следственная группа выехала на место авиапроисшествия, где будет проведен комплекс процессуальных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 11 февраля в районе села Коряки разбился частный самолёт Ан-2. Он перевозил груз. На борту находились два члена экипажа. К моменту прибытия в месту происшествия спасателей самолёт был полностью охвачен огнем. После тушения пожара были обнаружена оба тела членов экипажа.