Владивосток, 11 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья добилась отмены решения суда о прекращении уголовного дела в отношении водителя, по вине которого погиб ребёнок, а ещё один получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Kaatjem Авария

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В сентябре 2020 года на автодороге «Артем — Находка — порт Восточный» произошло ДТП.

Установлено, что водитель легкового автомобиля, остановился, чтобы пропустить пешеходов, в то время как водитель грузовика, ехавший следом не принял мер к своевременной остановке и выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешеходов.

В ноябре 2021 года суд первой инстанции, несмотря на возражения гособвинителя, прекратил уголовное дело в отношении фигуранта, в связи с примирением с потерпевшей.

Не согласившись с решением суда, прокурор обжаловал его в Приморский краевой суд, указав на необоснованность и несправедливость судебного решения.

Апелляционный суд направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в Фокинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра строительства Сахалина Татьяна Стаценко после ДТП с участием ребёнка приняла решение покинуть госслужбу.