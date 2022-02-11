Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом пришлось увеличивать число операторов кол-центров поликлиник. Нагрузка на телефонную службу выросла. В регионе изменился формат работы с больничными листами. Об этом на заседании краевого оперштаба заявил зампред правительства Прикамья Сергей Никифоров.

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Заместитель председателя пермского правительства отметил, что нагрузка на операторов кол-центров поликлиник увеличилась, в том числе и в связи с большим потоком обращений пациентов по вопросам закрытия листов нетрудоспособности дистанционно. Например, 8 февраля дистанционно выписаны к работе более 2 тыс. человек (свыше 50% пациентов), которым в этот день закрыли больничные после ОРВИ или COVID-19. При этом, благодаря выписке пациентов дистанционным способом высвобождаются ресурсы для очных осмотров тех заболевших, которым это необходимо.

Краевой оперштаб принял решение об открытии больничных листов в день поступления звонка в кол-центр, то есть в день обращения пациента за неотложной медпомощью. В случаях, если в неотложную помощь обращается не сам пациент, а вызов в поликлинику передает диспетчер скорой помощи, больничный должен открываться также с даты обращения в неотложную помощь. Если поликлиника по каким-либо причинам указывает другое число, необходимо сообщить об этом на единую линию 122 (звонок бесплатный) — чтобы минздрав оперативно принял меры.