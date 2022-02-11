Эр-Рияд, 11 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек пострадали из-за падения осколков беспилотника, который был сбит средствами противовоздушной обороны на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом 10 февраля сообщил портал «Ахбар ас-Саудия» со ссылкой на официального представителя аравийской коалиции во главе с Эр-Риадом полковника Турки аль-Малики.

(сс) Francisco Anzola Саудовская Аравия

Беспилотный аппарат был направлен на аэропорт саудовского города Абха. Среди пострадавших двое граждан Саудовской Аравии, четверо поданных Бангладеш, трое непальцев, а также по одному гражданину Индии, Шри-Ланки и Филиппин. В аэропорту оказалась незначительно повреждена часть стеклянных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля телеканал Al-Arabiya передал о том, что йеменские мятежники-хуситы, нанесли ракетный удар по аэропорту Абхи. В результате атаки ранения получили четыре человека.