Чебоксары, , 07:48 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в попытке дать 1,5 млн рублей взятки сотруднику ФСБ. Суд признал её виновной, назначив условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело завели на основании материалов УФСБ. Фигуранткой уголовного дела стала 56-летняя жительница Канаша.

По данным следствия, поводом для преступления стала попытка женщины вернуть 8,8 млн рублей, вложенные в 2019 — 2020 годах в финансовый проект. Правоохранители установили, что она поверила своему знакомому, который пообещал оказать содействие в решении вопроса и заверил, что у него якобы есть связи с УФСБ.

«Женщина согласилась на предложение передать 1,5 млн рублей взятки ей сотруднику УФСБ», — говорят в управлении.

В ведомстве сообщают, что часть суммы в размере 400 тыс. рублей была передана в сентябре 2020 года, однако знакомый похитил полученные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Суд признал женщину виновной в покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ), назначив пять лет условного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний мужчина, который ввёл в заблуждение жительницу Канаша, был задержан в мае 2021 года. Он также выслушал обвинительный приговор: его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив полтора года условного срока.

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