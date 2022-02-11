Сиэтл, США, , 07:47 — REGNUM В сети появились подробности по поводу будущего масштабного сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти» и первые фотографии со съёмочной площадки шоу. Об этом 10 февраля сообщил портал Polygon.

Кольцо всевластия Цитата из кф «Властелин колец Возвращение Короля» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2003

На снимках, в частности, запечатлена юная Галадриэль, которая в серии романов Джона Толкина «Властелин колец» представлена как самая могущественная и мудрая эльфийская владычица. Её молодую версию сыграет британская актриса Морфидд Кларк («Святая Мод», «Капкан», «Тёмные начала», «Дракула»). Редакция издания отметила, что, возможно, Галадриэль будет находиться в центре повествования вместе с другими персонажами.

Шоураннеры (главные продюсеры проекта) Джей Ди Пейн и Патрик Маккей сообщили, что в сериале-приквеле будет 22 главных героя, и что его сюжет объединит «все основные истории Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного Лорда, эпическую историю Нуменора и Последний союз эльфов и людей».

https://twitter.com/VanityFair/status/1491759691621449728

Для справки: в проекте сериала Amazon также участвуют Оуайн Артур («Патруль»), София Номвете, Исмаэль Круз («Мисс Пуля») и Роберт Арамайо. Ожидается, что премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Prime Video. Amazon планирует вложить в производство шоу около $1 млрд.

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