Amazon показала первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Сиэтл, США, 11 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В сети появились подробности по поводу будущего масштабного сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти» и первые фотографии со съёмочной площадки шоу. Об этом 10 февраля сообщил портал Polygon.
На снимках, в частности, запечатлена юная Галадриэль, которая в серии романов Джона Толкина «Властелин колец» представлена как самая могущественная и мудрая эльфийская владычица. Её молодую версию сыграет британская актриса Морфидд Кларк («Святая Мод», «Капкан», «Тёмные начала», «Дракула»). Редакция издания отметила, что, возможно, Галадриэль будет находиться в центре повествования вместе с другими персонажами.
Шоураннеры (главные продюсеры проекта) Джей Ди Пейн и Патрик Маккей сообщили, что в сериале-приквеле будет 22 главных героя, и что его сюжет объединит «все основные истории Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного Лорда, эпическую историю Нуменора и Последний союз эльфов и людей».
https://twitter.com/VanityFair/status/1491759691621449728
Для справки: в проекте сериала Amazon также участвуют Оуайн Артур («Патруль»), София Номвете, Исмаэль Круз («Мисс Пуля») и Роберт Арамайо. Ожидается, что премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Prime Video. Amazon планирует вложить в производство шоу около $1 млрд.