Тбилиси, 11 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Генеральной прокуратуре Украины возбудили уголовное дело на основе жалоб бывшего президента Грузии, главы комитета реформ Украины Михаила Саакашвили на «пытки» в тюрьме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Ника Гварамия.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим. Т. е. есть факт, существует потерпевший и единственный шаг, который осталось предпринять, это выявить обвиняемых», — сказал адвокат.

Гварамия отметил, что обвиняемыми на Украине могу объявить сотрудников правоохранительных органов. Также возможно, что в этот список попадут высшие должные лица Грузии.

Напомним, Саакашвили и его сторонники обвиняют власти страны в организации «пыток» экс-президента. «Пытками» они называют перевод политика в ноябре 2021 года в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги. Видео об этом было обнародовано, но экс-президент заявляет, что наиболее жесткие моменты власти якобы скрывают.