Казань, , 07:47 — REGNUM На разработку проекта планировки территории искусственного земельного участка в Куйбышевском водохранилище, на котором планируется разместить Соборную мечеть, объявлен тендер. Победителя ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» определит 18 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Мечеть Matthias Rhomberg

Контракт оценивается в 12 813 220 рублей. Оплатят его средствами республиканского бюджета. Работы должны быть завершены в течение семи месяцев с даты подписания контракта.

Планы о строительстве мечете на намывном участке власти анонсировали ранее. Её планируют возвести на берегу реки Казанки, на намытой территории недалеко от здания ЗАГСа, а закладка первого камня должна стать частью мероприятий празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятия пройдут в 2022 году.

Напомним, ранее были отменены общественные обсуждения, которые касались создания искусственного участка для строительства мечети. Они были намечены на 4 марта 2022 года. В то же время на 24 февраля 2022 года запланированы общественные слушания, в рамках которых также обсудят планы по намыву участка площадью почти 7 га. Проектную документацию для него заказала компания, подконтрольная властям региона.

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