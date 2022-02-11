Челябинск, , 07:46 — REGNUM В Челябинской области активисты не смогли добиться в суде отмены обязательной вакцинации от COVID-19 для определённых категорий работников. Об этом пишут СМИ.

Вакцинация

Yarregion.ru

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Иск был подан в декабре. По данным Накануне.Ru, некоторые граждане потребовали признать постановление главного санврача региона об обязательной вакцинации ряда категорий недействительным. Однако облсуд рассмотрел его и решил отказать в удовлетворении.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление было издано в октябре. Напомним, в Челябинской области продолжается рост числа заразившихся коронавирусом.