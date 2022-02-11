Благовещенск, , 07:47 — REGNUM В Амурской области закрыли пункты длительного пребывания граждан, в которых жили пострадавшие от паводка. Люди переехали, выбрав замену уничтоженному водой жилью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе правительства региона.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Из одного пункта, в посёлке Моховая Падь, подтопленцы съехали накануне новогодних праздников. Вторым пунктом было общежитие колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где пострадавшие от паводка жили до февраля.

Всего в пунктах длительного пребывания вынужденно проживали 76 человек. Семьи получили выплаты на покупку нового жилья или восстановление сильно повреждённых водой домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от наводнения 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.