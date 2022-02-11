Рим, , 07:44 — REGNUM Очередное мощное извержение наблюдается на вулкане Этна, облако пепла из кратера вулкана поднялось на высоту 10 км. Об этом 10 февраля сообщает La Repubblica.

Извержение вулкана Этна в январе 2011 года gnuckx

По словам очевидцев, в ночь с 10 на 11 февраля небо над вулканом окрасилось в оранжевый и красный цвета, фонтаны лавы извергаются из кратера на высоту до 600 метров. Облако пепла над вулканов ещё вечером 10 февраля достигло высоты 10 км.

Извержение Этны можно наблюдать за десятки километров от вулкана. Авиаперелёты над зоной извержения пока не прекращены, но, по словам вулканологов, это лишь дело времени, так как процесс извержения только начал набирать силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулканологи наблюдают за поведением трёх вулканов в Гватемале.

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