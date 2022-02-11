Пекин, , 07:44 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) намерен довести до конца дело, связанное с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 11 февраля сообщил журналистам глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Все спортсмены, которые находятся здесь, привержены чистому спорту. Но мы не можем просто отмахнуться от подобных дел, нужно довести его до конца, иначе нам буду меньше доверять», — сказал Адамс.

По его словам, такие ситуации не облегчают проведение Олимпиады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря 2021 года, оказался положительным.

После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, но она успешно его оспорила. Затем МОК обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить снятие отстранения. Решение должно быть принято до 15 февраля.

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