Нью-Йорк, США, , 07:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 февраля снижением. Больше других потерял технологический сектор.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 526,47 пункта (1,47%), до уровня 35 241,59 пункта. S&P 500 подешевел на 83,12 пункта (1,81%), до уровня 4504,06 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 304,73 пункта (2,10%), до уровня 14 185,64 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 февраля ростом на фоне сезона отчётности и ожиданий по ставке ФРС.

Читайте также: Нефть не решается на новый рывок вверх, обосновавшись около $90

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит вновь завершили день ростом