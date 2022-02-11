Село Сакмара, Оренбургская область, 11 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на СК РФ.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Тела двух человек обнаружены вечером 10 февраля в частном доме. Предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причина смерти людей.