В Оренбуржье выясняют обстоятельства гибели двух человек
Село Сакмара, Оренбургская область, 11 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на СК РФ.
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Следственный комитет
Тела двух человек обнаружены вечером 10 февраля в частном доме. Предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причина смерти людей.