Владивосток, 11 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке в отношении бывшего заведующего муниципальными кладбищами «Некрополь» утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Ольга Юрченко ИА Красная Весна Кладбище

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С февраля 2020 года по февраль 2021 года фигурант получал лично и через посредника деньги от представителей компаний за беспрепятственное ведение деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела на кладбищах «Морское» и «Лесное».

Удалось установить, что общий размер взяток составил более 5,5 млн рублей.

Наложен арест на пять автомобилей фигуранта и на 600 тыс. рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении заведующего крематорием МБУ «Некрополь», обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.