Мехико, 11 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Журналист Хебер Лопес Васкес был застрелен в мексиканском штате Оахака 10 февраля, сообщил прокурор региона Артуро Пеимберт в интервью телеканалу Milenio TV

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Преступление произошло в районе Эспиналь Салина-Крус, когда репортер садился в свой автомобиль. Пеимберт отметил, что полиция задержала двоих убийц журналиста. Их доставят в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Убийство Васкеса стало пятым по счету подобным преступлением с начала 2022 года в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля мексиканский министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль объявил о задержании 27 подозреваемых в массовом убийстве семьи с шестью детьми, которое произошло в ноябре 2019 года на севере страны.