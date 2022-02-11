Якутск, 11 февраля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Ещё одну киноленту готовят в Якутии для жителей России — фильм «Не хороните меня без Ивана». Его показ в кинотеатрах страны будет приурочен к столетию со дня образования якутской АССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе министерства культуры и духовного развития региона.

Runner1616 Кинолента

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Картину называют долгожданной. Старт её проката запланирован на осень 2022 года. Готовит киноленту кинокомпания «Сахафильм» и московская киностудия ООО «Студия Автор» по заказу министерства культуры РФ. Съёмки шли в селе Якутии Ытык-Кюель.

На этот проект «Сахафильм» получил грант в 20 млн рублей, ещё 9 млн были выделены из бюджета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта выйдет в прокат фильма «Нуучча», снятый режиссёром из Якутии Владимиром Мункуевым. 10 февраля зрителям показали официальный трейлер картины. «Нуучча» находится в списке самых ожидаемых российских фильмов 2022 года.