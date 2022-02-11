Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области выявлено рекордное количество случаев заражения за сутки. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, 10 февраля в Ульяновской области официально подтверждено 1639 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это является максимальным суточным количеством вновь выявленных носителей SARS-CoV-2.

Всего в регионе сделано 1 800 570 лабораторных исследований на коронавирус. Напомним, что из-за всплеска заболеваемости в Ульяновской области количество тестирований превысило нормативные показатели вдвое и составило 600 в расчёте на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе запас вакцины от ковида по первому компоненту превышает 210 тыс. доз. По последним данным (на 8 февраля) привились свыше 675 тыс. жителей, что составляет 85% от плана.