Омск, , 07:30 — REGNUM В январе 2022 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,8% (в январе 2020 года — на 0,7%). Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на продовольственные товары в среднем выросли на 2,4%.

Продукты shopping bag

Как уточняют статистики, на ситуацию значительно повлияло удорожание плодоовощной продукции. Свежие помидоры выросли в цене на 33,5%, капуста — на 23,6%, огурцы — на 23,1%, морковь — на 11%, чеснок — на 8,6%, репчатый лук — на 5,7%, картофель — на 4,9%. Также значительно подорожали некоторые фрукты. Виноград стал дороже на 17,9%, груши — на 16,5%, бананы — на 9,4%, яблоки — на 6,5%, лимоны — на 4,4%.

От 2 до 5,5% выросли цены на плавленые сыры, мороженые креветки, томатные и мясные консервы, кетчуп, кофе, оливковое масло, соль, сливочное масло, говядину, сахар, макаронные и кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию, муку.

В тоже время, некоторые продукты питания подешевели. В этом списке — какао (на 4,3%), бескостная свинина (на 3,3%), пшено (на 2,3%), апельсины (на 1,8%), черный пакетированный чай (на 1,7%), соленая, маринованная рыба (на 1,5%).

Что касается рынка непродовольственных товаров, здесь в январе по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,7%. Продолжился рост цен на нефтепродукты. Бензин в среднем подорожал на 1,1%, дизельное топливо — на 1,3%.

Средний уровень цен и тарифов в сфере услуг вырос на 2,5%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по итогам 2021 года зафиксирован наименьший среди регионов Сибири прирост потребительских цен на все товары и услуги (107,5%), утверждают местные власти.

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