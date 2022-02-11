Манила, 11 февраля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Въезд иностранным туристам, в том числе непривитым от коронавируса, на остров Себу, разрешили с 1 марта власти Филиппин. Об этом 11 февраля сообщает медиагруппа ABS-CBN.

Пляж на Филиппинах

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По распоряжению губернатора провинции Себу Гвен Гарсии, непривитые, либо частично привитые иностранные граждане могут посещать остров при условии предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до прибытия на остров.

Кроме того, при въезде на остров у туристов будут брать ещё один ПЦР-тест, затем они будут находиться пять суток на карантине, после чего они пройдут ещё одно ПЦР-тестирование.

Как пояснила представитель Центра вакцинации Висайских островов Джин Лориче, решение о допуске на остров непривитых иностранцев было принято в связи с бедственным положением, в котором оказалась туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса. Власти провинции Себу, по словам Лориче, считают, что их решение пойдёт на пользу экономике и людям, проживающим в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начиная с января текущего года, на Филиппинах стал распространятся штамм коронавируса «Омикрон» и очень быстро занял доминирующее положение.