Оренбургский район, Оренбургская область, 11 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Новую областную инфекционную больницу под Оренбургом планируют открыть в марте. Об этом сообщает минздрав региона.

Minzdrav.orb.ru В Оренбургской областной инфекционной больнице

«Автономная, изолированная и безопасная. Оренбургская областная инфекционная клиническая больница 10 февраля прошла этап так называемой физической приемки. Ввести в эксплуатацию ее планируют в марте», — сказали в министерстве.

Объект представляет собой 13 корпусов на площади 15 тысяч квадратных метров. Больница оснащена современным арсеналом диагностической техники. В отделении стерилизации аппаратура имеет 1000 программ обеззараживания медоборудования. В новой клинике есть специальная прачечная, аптека и общежитие для персонала. Объекту предстоит пройти ряд экспертиз и госприемку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе прокуратура заявила о срыве подрядчиком контракта о строительстве больницы. Объект не был сдан вовремя — 30 декабря 2021 года. В свою очередь в минздраве заявили, что строительство завершено, ведутся пуско-наладочные работы, устраняются отдельные недостатки подрядных работ, препятствующие окончанию договорных обязательств сторон.