Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 11 февраля подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь он составляет 32 рубля за одну поездку.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Ранее в трамваях, троллейбусах и автобусах он составлял 28 рублей. Стоимость проезда в метрополитене не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, предельный тариф утвердила Региональная энергокомиссия. С таким требованием выступали представители транспортных организаций.