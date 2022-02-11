Канберра, , 07:21 — REGNUM Помощь Австралии в скорейшей покупке атомных подводных лодок у Великобритании намерены оказать власти США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 11 февраля в интервью австралийской газете The Australian.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы Госдепартамента, Вашингтон крайне заинтересован в развитии партнерства между странами военного альянса AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Блинкен также считает, что австралийские власти могут ускорить создание своего атомного подводного флота через аренду подержанных с субмарин у Соединенных Штатов.

Кроме того, госсекретарь отметил, что AUKUS появился всего несколько месяцев назад, и его целью является не только появление субмарин у Австралии. Он подчеркнул, что участники военного союза должны будут заняться «стратегически важными технологиями», такими как искусственный интеллект и квантовые вычисления, а также развитие цепочек поставок и многих других областей. Блинкен добавил, что альянс США и Австралии является «основополагающим, поскольку страны имеют одинаковые убеждения, интересы и ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря австрийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что вооружённые силы страны отказываются от вертолетов европейского производства NHI/Airbus Taipan и переходят на американские Black Hawk и Seahawk.

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