Монтрёй, Франция, , 07:18 — REGNUM Ubisoft выложила в сеть новый трейлер дополнения Dawn of Ragnarok к игре Assassin’s Creed Valhalla. Ролик был опубликован 10 февраля на YouTube-канале Ubisoft North America.

Assassin's Creed Valhalla Иван Шилов ©ИА REGNUM

Редакция портала GamesRadar Plus пошутила по поводу этого трейлера, что в в нём Assassin's Creed Valhalla окончательно превращается в God of War. Релиз дополнения запланирован на 10 марта 2022 года.

Отметим, что Ubisoft ранее назвала Dawn of Ragnarok «самым амбициозным» дополнением в истории франшизы Assassin’s Creed. Dawn of Ragnarok предложит геймерам выступить в роли скандинавского бога Одина, который хочет спасти сына Бальдра.

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