Пекин, , 07:18 — REGNUM Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Камила Валиева Luu

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Речь идёт пробе, взятой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года. Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что в образце получен положительный аналитический результат на триметазидин 8 февраля.

Отмечается, что ITA немедленно проинформировало фигуристку, что наложенное РУСАДА временное отстранение является для Международного олимпийского комитета (МОК) обязательным. Ей было запрещено участвовать и тренироваться на Играх.

9 февраля Валиева оспорила решение РУСАДА. Вечером того же дня дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил временное отстранение, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.

Теперь МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен вынести решение до 15 февраля, когда начнутся олимпийские соревнования в женском одиночном катании.

Напомним, ранее церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира перенесли из-за допинг-пробы Валиевой.

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