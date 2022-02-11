Хельсинки, 11 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Финляндия уже 11 февраля может подписать соглашение с компанией Lockheed Martin о закупке крупной партии американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на источники в США 10 февраля сообщает агентство Reuters.

(сс) Marvin Lynchard F-35

По словам посла Финляндии в Вашингтоне Микко Хауталы, намеченная сделка является «частью долгосрочного планирования и не имеет никакого отношения к нынешней ситуации» в Европе.

Микко Хаутала «Это ещё один явный признак того, как серьёзно Финляндия всегда относилась к своей национальной обороне».

Власти Финляндии в 2021 году провели тендер по замене стоящих на вооружении с 1995 года истребителей F/A-18 «Хорнет» на более современные машины. В нём были приглашены участвовать авиастроители из США, Великобритании, Швеции и Франции. На приобретение новых истребителей у выигравшего тендер американского производителя выделяется около €9,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия обновит материальную часть своих ВВС посредством закупки у США многофункциональных истребителей F-35A Lightning II компании Lockheed Martin.

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