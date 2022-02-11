Хабаровск, , 07:14 — REGNUM В Хабаровске наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом — болеют взрослые и дети. Часть общеобразовательных учреждений закрыта на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM городской мэрии.

Карантин Tverigrad.ru

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В семи школах ученики переведены на дистанционное обучение. В 40 закрыты на карантин 134 класса: 117 из них по ОРВИ и 17 по коронавирусу.

В 25 детских садах карантин объявлен в 34 группах.

С 31 января по 6 февраля в медучреждения Хабаровска поступило 11 576 обращений с жалобами на симптомы ОРВИ. Пневмония выявлена у 515 горожан. Неделей ранее обратившихся в больницы было меньше — чуть более 8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на карантин по ОРВИ и коронавирусу во Владивостоке закрыто 13 групп в девяти детских садах, на дистанционное обучение переведены все классы с 5-го по 8-й.