Токио, 11 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел в Токио учения на случай возникновения аварии на атомной электростанции «Онагава», которая находится в окрестностях японской столицы, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сценарий учений был следующий: на северо-востоке произошло сильное землетрясение, в результате которого у реактора АЭС вышла из строя система охлаждения. Глава японского правительства зачитал обращение к жителям с требованием эвакуироваться, а также наладил взаимодействие с местными властями для устранения чрезвычайной ситуации.

«Ситуация будет стремительно меняться, поэтому необходимо, чтобы правительство действовало слаженно и без промедлений, а местные власти приняли надежные меры по защите населения», — заявил Кисида.

Отмечается, что подобные учения проводятся в Японии ежегодно на случай возникновения аварии на АЭС. Напомним, в марте 2011 года авария произошла на атомной электростанции «Фукусима-1». Авария привела к радиоактивному заражению прилегающего к станции района.