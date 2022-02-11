Орск, Оренбургская область, 11 февраля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны руководители двух предприятий. Причиной задержания силовики называют уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Полиция выявила два факта уклонения от уплаты налогов на общую сумму около 82 млн рублей. Установлено, что должностные лица двух крупных предприятий Орска уклонились от уплаты налогов и сборов путём внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по сделкам с организациями, имеющими признаки фирм-однодневок.

Руководитель компании, осуществляющей электромонтажные работы, своими действиями причинил ущерб бюджету России на более чем 47 млн рублей. Директор другого предприятия (по производству металлоконструкций) уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 34 млн рубля.

По факту налоговых преступлений возбуждены уголовные дела.