Техас, США, 11 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Около 50 ракетных пусков запланировала осуществить в 2022 году американская компания SpaceX. Об этом 11 февраля сообщил основатель и глава компании предприниматель Илон Маск в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведётся на сайте SpaceX.

Илон Маск

Маск уточнил, что в текущем году планируется провести 50 запусков, примерно по одному в неделю. Своё заявление Маск сделал на пресс-конференции в американском штате Техас, ключевой темой которой стал прогресс в разработке прототипа космического корабля Starship. Компания предполагает использовать данный космический корабль для полётов на Луну и Марс.

Маск отметил, что за всю историю своего существования SpaceX были совершены144 успешных запуска и 106 приземлений разработанных и построенных компанией аппаратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания SpaceX помогает восстановить связь с тихоокеанским островным государством Тонга, пострадавшим при извержении вулкана.