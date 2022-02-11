Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM Первый заместитель министра строительства Сахалина Татьяна Стаценко после ДТП с участием ребёнка приняла решение покинуть госслужбу, написало astv.ru.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Считаю, что такое происшествие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому я приняла решение об увольнении по собственному желанию», — сказала Стаценко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине первый заместитель министра строительства Татьяна Стаценко 9 февраля сбила на автомобиле 11-летнего ребёнка.