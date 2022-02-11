Томск, 11 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Томской области зафиксирован наименьший среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) прирост потребительских цен на все товары и услуги — 107,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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По данным областных властей, регион «удерживает лидирующие позиции в СФО по низкому уровню цен на основные продукты».

Томская область по итогам прошлого года заняла четвёртое место по стоимости минимального набора продуктов питания в рейтинге СФО. В регионе самыми дешёвыми в Сибири были сыр, мука, хлеб, сливочное масло, молоко стерилизованное.

В целом оборот розничной торговли в Томской области в прошлом году составил 175 млрд рублей (почти 110% к 2020 году).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 28 января по 4 февраля в Красноярском крае значительнее всего подорожали свежие огурцы.

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