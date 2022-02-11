Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В сети появилась информация об актёрском составе нового фильма Джорджа Клуни, в основу которого ляжет бестселлер Дэниела Джеймса Брауна «Мальчики в лодке» (Boys In The Boat). Об этом 10 февраля сообщил портал Deadline.

Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США Джордж Клуни

В проекте примут участие восходящие звёзды голливуда Джек Малхерн, Сэм Страйк, Люк Слэттери, Томас Элмс, Том Варей, Брюс Хербелин-Эрл, Уил Кобан и Хадли Робинсон. Компанию на съёмочной площадке им составит Джоэл Эдгертон. Производством фильма займутся кинокомпании MGM, Spyglass и Smokehouse, Джордж Клуни выступит в качестве режиссёра, сценарную адаптацию напишет Марк Л. Смит («Опасный сеанс», «Оверлорд», «Выживший»).

Для справки: полное название романа Дэниэла Брауна звучит как «Мальчики в лодке: девять американцев и их эпические поиски золота на Олимпийских играх 1936 года в Берлине». Сюжет книги рассказывает о том, как команда гребцов-аутсайдеров из Вашингтонского университета выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 1936 года.