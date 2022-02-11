Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция утвердила решение об отказе в принятии банкротного иска к Геннадию Бурбулису, чьи данные совпадают с данными бывшего главы Госсовета и соратника Бориса Ельцина. Обанкротить Бурбулиса через подачу соответствующего иска в арбитраж Свердловской области пытался кредитор — Геннадий Киреев, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Водник Геннадий Эдуардович Бурбулис

В карточке дела 10 февраля 2022 года появилась результативная часть решения апелляционного суда — «оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

29 декабря 2021 года арбитраж Свердловской области отказал Кирееву в принятии заявления «о признании Бурбулиса Геннадия Эдуардовича (ИНН 771 002 390 150) банкротом».

Из материалов дела известно, что у Геннадия Бурбулиса есть перед кредитором долг в размере 200 тыс. рублей, который взыскан вступившим в законную силу апелляционным определением Московского городского суда от 30 сентября 2020 года.

Напомним, арбитражное дело слушалось с 24 декабря 2021 года. Заявление было подано к ИП Бурбулис Г. Э, которое ликвидировано 21 мая 2021 года. В ЕГРЮЛ Бурбулис числится президентом созданного 20 августа 2021 года в Москве фонда «Культура достоинства» Геннадия Бурбулиса по поддержке социокультурных, научно-просветительских и политософских проектов».