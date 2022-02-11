Владивосток, , 07:11 — REGNUM В рамках подготовки в Восточному экономическому форуму-2022 разрабатывается и концепция выставки «Улица Дальнего Востока», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе правительства Приморья.

ВЭФ ИА REGNUM

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По традиции выставку «Улица Дальнего Востока» откроют на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета 5−8 сентября во Владивостоке на острове Русский.

Значимым событием ВЭФ станет пересечение с датой проведения II Международного форума по сохранению популяции тигра. Ожидается, что участниками форума станут около 700 человек, в том числе планируется пригласить руководителей 13 стран ареала тигра, которые подведут итоги работы в данном направлении за последние 12 лет.

На центральной площадке выставки планируется возведение отдельного павильона, посвященного тигриной тематике. Разрабатывается концепция «Дом тигра», которая позволит сделать улицу более зрелищной и яркой.

Концепция павильона Приморья фактически готова.

«Улица Дальнего Востока» — жемчужина ВЭФ. В этом году впервые в один день на площадке состоятся сразу два форума. Планируется очное участие президента России Владимира Путина. Прошу всех приложить максимум усилий, чтобы выставка была организована на самом высоком уровне», — сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО, руководитель рабочей группы по организации выставки «Улица Дальнего Востока» Денис Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам работы по организации «Улицы Дальнего Востока» на VI Восточном экономическом форуме первое место заняла экспозиция «Будущее сегодня» Хабаровского края.

Второе место у экспозиции «Забайкалье — сила в людях».

Третье место присудили павильону с инвестиционной тематикой от Еврейской автономной области.